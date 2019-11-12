Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил 80-летнюю пенсионерку
Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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12 ноября около 12.30 под Нижним Тагилом на перегоне между станциями Сан-Донато и Лая под колёсами электропоезда погибла 80-летняя женщина, сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерка переходила железнодорожные пути перед идущим составом. Несмотря на то, что бригада локомотива подавала звуковые сигналы, а затем применила экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Следователями организована проверка по факту случившегося. Осматривается место происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады и очевидцы. Кроме того, для выяснения причины смерти пенсионерки назначена экспертиза.
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