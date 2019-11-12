В Екатеринбурге проверяют институт МЧС из-за отравления курсантов
Сегодня, 14:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Роспотребнадзор организовал проверку Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России в Екатеринбурге после сообщения об отравлении нескольких курсантов, информирует пресс-служба ведомства.
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Сообщается, что у курсантов зафиксирована острая кишечная инфекция. В настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование, на место выехала специальная комиссия, намечено проведение лабораторных исследований.
Число пострадавших пока не уточняется.
Напомним, 8 ноября в лагере для одаренных детей под Екатеринбургом произошло массовое отравление. Причиной отравления стало нарушение санитарных норм на пищеблоке. Острую кишечную инфекцию вызвали норовирусы.
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