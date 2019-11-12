В Екатеринбурге у строящегося дома частично обрушился фасад

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Сегодня, 12 ноября, около 14.00 в Екатеринбурге у строящегося дома на улице Космонавтов, 11 произошло частичное обрушение фасада, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, от рухнувших конструкций было много шума. При происшествии никто не пострадал.
В пресс-службе компании-застройщика «ПИК-Урал» рассказали, что фасад частично оторвался из-за оборвавшегося груза, который зацепился за выступающую часть крыши. Ремонтные работы будут завершены в пятницу, 15 ноября.
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