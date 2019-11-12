В Нижнем Тагиле грабитель с помощью ложки похитил из салона сотовый телефон
Сегодня, 19:18ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Вечером 11 ноября в Нижнем Тагиле в салоне сотовой связи на улице Садовой грабитель, угрожая продавцу предметом похожим на нож, похитил телефон стоимостью 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска. Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские составили ориентировку на грабителя. В этот же день был задержан подозреваемый — 38-летний безработный мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
При задержании при себе у подозреваемого найдены похищенный сотовый телефон и предмет, похожий на нож, который оказался ложкой для еды.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу.
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