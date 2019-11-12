В Нижнем Тагиле грабитель с помощью ложки похитил из салона сотовый телефон

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска. Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские составили ориентировку на грабителя. В этот же день был задержан подозреваемый — 38-летний безработный мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

При задержании при себе у подозреваемого найдены похищенный сотовый телефон и предмет, похожий на нож, который оказался ложкой для еды.