В Нижнем Тагиле умер директор детской спортшколы №4 Вадим Новопашин

Свою спортивную карьеру Новопашин начинал, играя за баскетбольные команды «Спутник» и «Старый соболь». В 2001 году он покинул профессиональный спорт и стал директором спортивной школы №4.

Вадим стал одним из организаторов вхождения команды спортшколы в Детско-юношескую баскетбольную лигу (ДЮБЛ). Сейчас там играют столичные команды, и мы с ними второй год конкурируем. Он всегда находил со всеми общий язык, мог решать любые проблемы,рассказал председатель Нижнетагильской федерации баскетбола Дмитрий Макаров.