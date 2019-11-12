В Нижнем Тагиле умер директор детской спортшколы №4 Вадим Новопашин
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: Личная страница Вадима Новопашина в соцсети «Одноклассники»
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11 ноября в Нижнем Тагиле от инфаркта скончался бывший баскетболист и директор детской спортивной школы №4 Вадим Новопашин. Ему было 54 года, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Свою спортивную карьеру Новопашин начинал, играя за баскетбольные команды «Спутник» и «Старый соболь». В 2001 году он покинул профессиональный спорт и стал директором спортивной школы №4.
Вадим стал одним из организаторов вхождения команды спортшколы в Детско-юношескую баскетбольную лигу (ДЮБЛ). Сейчас там играют столичные команды, и мы с ними второй год конкурируем. Он всегда находил со всеми общий язык, мог решать любые проблемы,рассказал председатель Нижнетагильской федерации баскетбола Дмитрий Макаров.
Похороны Вадима Новопашина состоятся в четверг 14 ноября. В 14.30 в ритуальном зале «Реквиема» по адресу Челюскинцев, 47 пройдёт церемония прощания.
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