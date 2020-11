На Урале следователь задержан за воровство продуктов и алкоголя из «Пятерочки»

В Магнитогорске следователя местного УМВД задержали за воровство продуктов из супермаркета «Пятерочка».

Как пишет Znak.com со ссылкой на собственные источники, с июня 2020 года в магазине на кассе самообслуживания он пробивал дорогой товар по цене дешевого, а за алкоголь не платил вовсе. Известно, что следователь приходил в «Пятерочку» с семьей или один. Предварительно, сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. По словам источника, в октябре его вычислили после исчезновения бутылки крепкого дорогого алкоголя. Следователя отследили по камерам с июня по октябрь. Иногда он пробивал дорогой товар под видом дешевого, иногда пробивал товар, затем делал отмену покупки, но товар на полку не убирал, а складывал себе в корзинку под другой товар,рассказал источник. Задержали полицейского на его рабочем месте после установления личности, при этом привлекли сотрудников ОМОНа. На следователя заведено уголовное дело по нескольким эпизодам статьи 158 УК РФ (Кража). Напомним, в Екатеринбурге перед судом предстанут два студента-первокурсника из Франции за кражу 8,7 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого. В Екатеринбурге будут судить первокурсников из Франции за кражу денег

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter