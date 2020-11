Разыскивыются свидетели смертельного ДТП под Нижним Тагилом

Полиция Нижнего Тагила разыскивает очевидцев ДТП с погибшей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Инцидент произошел 2 ноября около 18.00 на трассе между селом Николо-Павловское и Алапаевском. Сообщается, что водитель автомобился SKODA Octavia не справился с управлением и допустил выезд на «встречку». Там он столкнулся с ВАЗ-21214. В результате столкновения телесные повреждения были получены 60-летней пассажиркой отечественного транспортного средства. От полученных трав она скончалась позднее. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по телефону 8 (3435) 976259 или в кабинет 114 в отделении полиции на улице Островского, 7. Напомним, 9 ноября в Нижнем Тагиле автобус насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на проспекте Мира у остановки «Строительный техникум». 70-летняя женщина переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте. В Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода у техникума

