Разыскивыются свидетели смертельного ДТП под Нижним Тагилом

Сообщается, что водитель автомобился SKODA Octavia не справился с управлением и допустил выезд на «встречку». Там он столкнулся с ВАЗ-21214. В результате столкновения телесные повреждения были получены 60-летней пассажиркой отечественного транспортного средства. От полученных трав она скончалась позднее.