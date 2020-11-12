В Екатеринбурге в больнице скончался привязанный к кровати пациент

В Екатеринбурге в больнице скончался привязанный к кровати пациент

Сегодня, 10:43ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в ОКБ №1 внезапно умер пациент, которого врачи привязали к койке из-за странного поведения, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, это произошло 11 ноября поздно вечером в хирургическом отделении. Врачи хотели прооперировать пациента в этот же день. Молодой человек вел себя странно.

Сначала гнал, потом — то на полу валялся, то шел куда-то, сам с собой разговаривал,рассказал источник.

После этого его привязали за руки и ноги к кровати. Через какое-то время другие пациенты заметили, что он закатил глаза и не дышит.

Напомним, в начале октября родственники рассказали о смерти тагильчанки с коронавирусом через сутки после выписки из больницы. Ее выписали «с улучшением», через месяц она должна была пройти повторный контроль, однако на следующий день скончалась.

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