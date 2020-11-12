За сутки сотрудники ОМОН Нижнего Тагила дважды выезжали на проверку боеприпасов

За сутки сотрудники ОМОН Нижнего Тагила дважды выезжали на проверку боеприпасов

Сегодня, 20:38ПроисшествияPhoto: pixabay
За прошедшие сутки сотрудники ОМОН Нижнего Тагила два раза выехали проверить сообщения горожан, нашедших предметы, похожие на боеприпасы, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Первый раз сообщение поступило из Верхней Салды, где местный житель в лесном массиве обнаружил подозрительный предмет. Сотрудниками ОМОН было установлено, что находка - муляж ручной осколочной гранатой РГД-5, а потому безвреден.

Второй звонок поступил из Верхотурья. Предмет, вызвавший подозрение, обнаружил местный житель во время проведения строительных работ на приусадебном участке. Специалистами Росгвардии было установлено, что это учебно-имитационная ручная осколочная граната Ф-1, которая также не представляет опасности.

Находки были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге жители одного из домов на Уралмаше нашли за мусорными баками два боеприпаса, похожих на боевые. Как выяснилось позже, ничего взрывоопасного обнаружено не было.

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