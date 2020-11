За сутки сотрудники ОМОН Нижнего Тагила дважды выезжали на проверку боеприпасов

За прошедшие сутки сотрудники ОМОН Нижнего Тагила два раза выехали проверить сообщения горожан, нашедших предметы, похожие на боеприпасы, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Первый раз сообщение поступило из Верхней Салды, где местный житель в лесном массиве обнаружил подозрительный предмет. Сотрудниками ОМОН было установлено, что находка - муляж ручной осколочной гранатой РГД-5, а потому безвреден. Второй звонок поступил из Верхотурья. Предмет, вызвавший подозрение, обнаружил местный житель во время проведения строительных работ на приусадебном участке. Специалистами Росгвардии было установлено, что это учебно-имитационная ручная осколочная граната Ф-1, которая также не представляет опасности. Находки были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Напомним, в октябре в Екатеринбурге жители одного из домов на Уралмаше нашли за мусорными баками два боеприпаса, похожих на боевые. Как выяснилось позже, ничего взрывоопасного обнаружено не было. В Екатеринбурге возле жилого дома за мусорными баками нашли боеприпасы

