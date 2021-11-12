10 детей эвакуированы из-за пожара из дома на Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

10 детей и 25 взрослых были эвакуированы из-за пожара из десятиэтажного дома на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Возгорание началось в 04.48 ночью 12 ноября.

Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра. В результате были повреждены домашнее имущество, обшивка балкона в квартирах на втором и третьем этажах дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе и 10 детей. Тушение осуществлялось как изнутри помещений, так и снаружи при помощи пожарной лестницы. В общей сложности в ликвидации горения участвовали 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Пожар на Булата Окуджавы Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области Полностью потушен был пожар в 07.05. Напомним, ночью 12 ноября в Екатеринбурге сгорело недостроенное здание клубного дома. Недостроенный клубный дом сгорел в Екатеринбурге

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