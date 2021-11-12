Нападавший с ножом на женщин рецидивист пойман в Нижнем Тагиле

40-летний уроженец Нижнего Тагила задержан на улице Ватутина у подруги, где пытался «залечь на дно». Его подозревают в нападении с ножом на двух женщин в Верхней Салде.

Мужчина был объявлен в розыск после того, как напал на двух женщин 18 и 44 лет с ножом, сообщил TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Одна из потерпевших, по словам Горелых, попала в больницу с серьезными ранениями. Инцидент произошел 26 сентября. Освободившийся из ИК-12 в ноябре 2017 года рецидивист совершил нападение. На его счету уже есть ряд судимостей за убийство, разбой и изнасилование. Задержанный Фото: Валерий Горелых Мужчина понимал, что находится в розыске, а потому даже не заходил дважды в один магазин. В результате мужчина был найден. При задержании он оказал сопротивление, но скрыться ему не удалось. На данный момент он заключен под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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