Осужденный за убийство опасный преступник сбежал из тагильской ИК-12

Осужденный за убийство опасный преступник сбежал из тагильской ИК-12
Осужденный за убийство опасный преступник сбежал из тагильской ИК-12
Сегодня, 17:04ПроисшествияФото: 1MI
12 ноября из ИК-12 Нижнего Тагила сбежал особо опасный преступник Роман Бас, осужденный за убийство, об этом сообщила подписчица редакции TagilCity.ru.

Эту информацию подтвердили в ГУФСИН по Свердловской области.

Роман Бас находится в розыске. Он серьезный преступник, но был на поселении. Сейчас мы его ищем, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.

На розыск беглеца ориентирован личный состав всех отделений полиции. Приметы Романа Баса, 1981 года рождения: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие черные. Имеет несколько татуировок: на левом предплечье — «Кельнский узор», на левой лопатке — «Смерть с косой», на среднем пальце левой кисти — «Перстень».

Если вам известно местонахождение преступника, просьба сообщить в дежурную часть полиции по телефону: 8 (3435) 97-60-02.

Фото:TagilCity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
колонияГУФСИНпобегпреступникНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы