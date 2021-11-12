Осужденный за убийство опасный преступник сбежал из тагильской ИК-12

Эту информацию подтвердили в ГУФСИН по Свердловской области.
Роман Бас находится в розыске. Он серьезный преступник, но был на поселении. Сейчас мы его ищем, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.
На розыск беглеца ориентирован личный состав всех отделений полиции. Приметы Романа Баса, 1981 года рождения: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие черные. Имеет несколько татуировок: на левом предплечье — «Кельнский узор», на левой лопатке — «Смерть с косой», на среднем пальце левой кисти — «Перстень».
Если вам известно местонахождение преступника, просьба сообщить в дежурную часть полиции по телефону: 8 (3435) 97-60-02.