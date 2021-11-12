Отрубленные головы коров находят тагильчане на улицах города

Отрубленные головы коров находят тагильчане на улицах города
Отрубленные головы коров находят тагильчане на улицах города
Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: 1MI
Отрубленные коровьи головы обнаружили жители Нижнего Тагила возле дома быта «Эра» и на улице Балакинской.

8 ноября тагильчанка поделилась в соцсетях фотографией коровьей головы, которая лежала на тротуаре в центре города — возле дома быта «Эра».

Голова возле дома быта «Эра»
Фото:группа «Инцидент Нижний Тагил»

Второй случай подобной находки произошел на следующий день на улице Балакинской. Голова лежала перед продовольственным магазином.

Голова на улице Балакинской
Фото:группа «Инцидент Нижний Тагил»

Личность выбросившего головы и причины его поступка неизвестны. При том, что во втором случае на ухе животного была желтая бирка с номером, которая ставится для индефикации скота.

В комментариях тагильчане выдвигают разные версии произошедшего: протест против QR-кодов, сатанинский обряд, проделки собак, последствия Хеллоуина.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru пояснили, что заявлений по данному поводу в полицию не поступало.

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