Пострадали два пехешода: стали известны подробности ДТП на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

ДТП произошло около 7.30. 48-летняя тагильчанка и ее 17-летняя дочь переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
63-летний водитель «Шевроле Нива», который ехал по улице Металлургов со стороны улицы Балакинская в сторону улицы Попова, допустил наезд на пешеходов, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
В результате мать получила ушиб колена, а подросток была госпитализирована с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. По словам водителя, он не увидел пешеходов. В 2021 году мужчина привлекался к административной ответственности пять раз, за рулем в момент аварии он был трезвым.
Напомним, очевидцы сообщили, что у магазина «Магнит Косметик» на улице Металлургов 11 ноября сбили девушку. Скорую помощь вызвала женщина, проходящая мимо.