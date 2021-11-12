Пострадали два пехешода: стали известны подробности ДТП на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

В результате мать получила ушиб колена, а подросток была госпитализирована с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. По словам водителя, он не увидел пешеходов. В 2021 году мужчина привлекался к административной ответственности пять раз, за рулем в момент аварии он был трезвым.