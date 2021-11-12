Пострадали два пехешода: стали известны подробности ДТП на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Пострадали два пехешода: стали известны подробности ДТП на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Пострадали два пехешода: стали известны подробности ДТП на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:23ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Мать и дочь сбила «Шевроле Нива» на пешеходном переходе на улице Металлургов в Нижнем Тагиле 11 ноября.

ДТП произошло около 7.30. 48-летняя тагильчанка и ее 17-летняя дочь переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

63-летний водитель «Шевроле Нива», который ехал по улице Металлургов со стороны улицы Балакинская в сторону улицы Попова, допустил наезд на пешеходов, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

В результате мать получила ушиб колена, а подросток была госпитализирована с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. По словам водителя, он не увидел пешеходов. В 2021 году мужчина привлекался к административной ответственности пять раз, за рулем в момент аварии он был трезвым.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, очевидцы сообщили, что у магазина «Магнит Косметик» на улице Металлургов 11 ноября сбили девушку. Скорую помощь вызвала женщина, проходящая мимо.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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