В Москве на женщину натравили собаку бойцовой породы

Пострадавшая получила рваные раны конечностей. Несмотря на то, что все произошло еще 25 октября, женщина боится выходить из дома. Бойцовую собаку продолжают выгуливать без намордника. Если раньше это делал подозреваемый, то теперь псом занимается его сын.