В Москве на женщину натравили собаку бойцовой породы

Животное на москвичку натравил во время словесного конфликта ее сосед. Об этом информирует телеканал «360».
Пострадавшая получила рваные раны конечностей. Несмотря на то, что все произошло еще 25 октября, женщина боится выходить из дома. Бойцовую собаку продолжают выгуливать без намордника. Если раньше это делал подозреваемый, то теперь псом занимается его сын.
Пострадавшей по медицинским показателям нельзя делать прививки. Остается неизвестным, чем болеет и болеет ли вообще покусавшая ее собака.
Хозяина животного задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.