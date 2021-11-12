Залаявшая собака разбудила хозяйку и спасла от гибели в пожаре в Нижнем Тагиле

Залаявшая собака разбудила хозяйку и спасла от гибели в пожаре в Нижнем Тагиле
Залаявшая собака разбудила хозяйку и спасла от гибели в пожаре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:44ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Хозяйку одной из квартир десятиэтажного дома на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле разбудил под утро лай собаки. Это спасло женщину от гибели в пожаре, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Предполагается, что возгорание произошло из-за аварийной работы электропроводки.

Когда женщина проснулась, то увидела, что горит плед, находившийся на кресле у розетки. Она схватила плед и побежала в ванную, сунув под воду.

Вернувшись обратно в комнату, женщина увидела, что у нее горит диван. В состоянии шока она обратилась к соседям, которые вызвали пожарных.

В результате имущество в квартире на площади в 34 квадратных метра было повреждено. Пострадал и балкон, расположенный на третьем этаже.

Напомним, пожар в доме на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле произошел ночью 12 ноября. В результате из подъезда были эвакуированы 63 жителя, в том числе 18 детей. Пострадавших нет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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