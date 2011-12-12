Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Празднование Дня инвалидов в Нижнем Тагиле было омрачено обстрелом здания общества инвалидов на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Празднование Дня инвалидов в Нижнем Тагиле было омрачено обстрелом здания общества инвалидов на Вагонке

12 декабря 2011, 13:17ПроисшествияВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?