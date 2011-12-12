Празднование Дня инвалидов в Нижнем Тагиле было омрачено обстрелом здания общества инвалидов на Вагонке

Накануне Международного дня инвалидов было обстреляно здание Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов по адресу Ленинградский проспект, 38. Неизвестные злоумышленники несколько раз выстрелили в здание, в котором в этот момент находилось 8 человек. К счастью, никто из них не пострадал, так как люди находились вне зоны обстрела. Но зданию был причинен ущерб, были разбиты окна, на восстановление которых сейчас требуются деньги.

Члены общества с негодованием рассказывают об этом случае. Им непонятно, кто хотел причинить вред инвалидам, и, самое главное, за что? Было написано заявление в полицию, ведется проверка по этому факту.

Сейчас мы ходим по организациям, которые предоставляют услуги по замене окон, и просим оказать хотя бы частичную помощь в замене стекла. Стоимость материалов и работ оценили в 15 тысяч рублей, так как нужно полностью менять пластиковый оконный блок. Общество может взять на себя только половину расходов, остальной суммой мы не располагаем рассказывает председатель Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Катаева.

Но, несмотря на трагичность и абсурд данной ситуации, члены общества постарались не омрачать себе праздник и отметить его участием во множестве развлекательных и торжественных мероприятий, названных декадой инвалидов. Это и торжественный концерт в ДК имени Лаврова в Екатеринбурге 30 ноября, и традиционный концерт в ДК имени Окунева 1 декабря. Помимо праздничных концертов в рамках Дня инвалида в Нижнем Тагиле был проведен Городской фестиваль спортсменов-инвалидов, торжественное подведение итогов которого состоялось в ГДТЮ 2 декабря.