В Нижнем Тагиле продолжается расследование ДТП, в котором погиб 37-летний пешеход

14 ноября около 20 часов на 171 км автодороги Екатеринбург – СеровГорноуральского городского округа погибла находившаяся на проезжей части25-летняя женщина, 26 ноября в час ночи на улице Фрунзе Нижнего Тагилапри переходе проезжей части – 37-летний мужчина.

Обстоятельства происшествий проверяются, и о виновности участников покаговорить рано. Но совершенно очевидно, что нахождение пешеходов натемной дороге очень опасно отмечается в сообщении отделениепропаганды нижнетагильской ГИБДД.

В течение ноября 2011 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городскомокруге сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 35 дорожно-транспортныхпроисшествий. Каждое второе ДТП в прошедшем месяце – это наезд напешехода. Уровень ДТП с участием пешеходов в течение последнего осеннегомесяца превысил среднегодовой на 8%, что обусловлено сократившимсясветовым днем. Большинство ДТП данного вида произошло именно в темноевремя суток.

Самым распространенным нарушением со стороны водителей, приводящим кДТП, по-прежнему является несоответствие скорости конкретным условиям.Выбор скорости при нестабильных погодных условиях ноября являетсясерьезным испытанием даже для опытных водителей.

По причине неправильного выбора скорости произошло ДТП с большимколичеством пострадавших. 15 ноября на автодороге Екатеринбург – Серовпроизошло столкновение автомобилей МАН, ГАЗ и двух КАМАЗов. В результатеДТП водители трех автомобилей и пассажир одного из КАМАЗов оказались вбольнице с тяжелыми травмами.

Что касается начинающих водителей, то им чаще всего не хватаетпрофессиональных навыков для выбора оптимальной скорости. В аварийнойхронике ноября водители со стажем до трех лет появлялись девять раз.Кроме скоростного режима молодые водители нарушают правила проездапешеходных переходов и очередность проезда сообщили в ГИБДД.

В пяти дорожно-транспортных происшествиях получили травмы дети: троеучаствовали в дорожном движении в качестве пассажиров, двое былипешеходами. Все ДТП с участием детей произошли по вине взрослых. Вседети-пассажиры, получившие травмы в ноябре, перевозились без детскихудерживающих устройств.