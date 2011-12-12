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В Нижнем Тагиле продолжается расследование ДТП, в котором погиб 37-летний пешеход
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле продолжается расследование ДТП, в котором погиб 37-летний пешеход

12 декабря 2011, 14:54Происшествия
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