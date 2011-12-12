В ночь на субботу в Нижнем Тагиле хулиганы пытались сжечь «Таверну»

Огонь быстро потушили и никто не пострадал. Одного из пироманов задержали на месте и передали в находящийся неподалёку отдел полиции. Выяснилось, что компания нетрезвых молодых людей поссорилась с несколькими мужчинами кавказской национальности. И в качестве мести решили сжечь заведение.