В ночь на субботу в Нижнем Тагиле хулиганы пытались сжечь «Таверну»
12 декабря 2011, 18:33ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Около 3 часов ночи молодые парни облили двери кафе «Таверна» на улице Тельмана бензином и подожгли.
Огонь быстро потушили и никто не пострадал. Одного из пироманов задержали на месте и передали в находящийся неподалёку отдел полиции. Выяснилось, что компания нетрезвых молодых людей поссорилась с несколькими мужчинами кавказской национальности. И в качестве мести решили сжечь заведение.
Второго поджигателя задержали на следующий день, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД. Оба парня во всём сознались, на них заведено уголовное дело за хулиганство.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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