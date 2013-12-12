Тагильчане, попавшие в аварию на Вагонке, ищут свидетелей (ФОТО)

Напомним, водитель автомобиля ВАЗ-2110, молодой человек 1990 года рождения с водительским стажем 3 года, на перекрестке улиц Окунева и Вагоностроителей столкнулся с ГАЗ-31105 под управлением водителя 1972 года рождения. В результате аварии Волга перевернулась и при опрокидывании наехала на пешехода, находившегося на тротуаре.

В настоящее время происходит разбирательство по данному делу, но дата суда еще не назначена. Однако никаких конкретных решений ни от ГАИ, ни от иных органов, по словам Юлии, нет. Необходимы свидетели аварии, а также видеозапись, ведь, возможно, кто-то с видеорегистратором проезжал мимо.

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