В Нижнем Тагиле на ГГМ в трёх домах отключили свет
12 декабря 2015, 15:30ПроисшествияДенис Таратонов
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Как сообщили в редакцию читатели TagilCity.ru, вчера вечером в микрорайоне «Солнечная долина», расположенном на Уральском проспекте, отключили электричество. Без света осталось три дома и так как на улице было уже совсем не солнечно, жильцам пришлось использовать для освещения свечи и фонарики.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня редакция обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила. Там сообщили, что отключение электроэнергии носило кратковременный характер и в данный момент жильцы не испытывают проблем со снабжением электроэнергией.
«Тагилэнергосети» от комментариев отказались, попросив оформить официальный запрос.
Редакция надеется, что жители «Солнечной долины» расскажут в комментариях о том, как они пережили это отключение и, возможно, даже поделятся впечатлениями от жизни в этих домах.
За прошедшие семь дней это уже второе отключение электричества в городе. Ранее из-за повреждения кабеля электричества лишались жильца домов на улице Красноармейская.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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