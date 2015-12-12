В Нижнем Тагиле на ГГМ в трёх домах отключили свет

Сегодня редакция обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила. Там сообщили, что отключение электроэнергии носило кратковременный характер и в данный момент жильцы не испытывают проблем со снабжением электроэнергией.

«Тагилэнергосети» от комментариев отказались, попросив оформить официальный запрос.

Редакция надеется, что жители «Солнечной долины» расскажут в комментариях о том, как они пережили это отключение и, возможно, даже поделятся впечатлениями от жизни в этих домах.

За прошедшие семь дней это уже второе отключение электричества в городе. Ранее из-за повреждения кабеля электричества лишались жильца домов на улице Красноармейская.