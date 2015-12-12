В Нижнем Тагиле водитель иномарки попытался «проскочить» и попал в аварию (ВИДЕО)
12 декабря 2015, 17:00ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на повороте с проспекта Мира на улицу Горошникова, перед зданием гостиницы «Park Inn», случилась авария.
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие случилось ещё в середине недели, 10 декабря. Водитель Субару, поворачивая с проспекта Мира на улицу Горошникова, решил «проскочить» на мигающий зеленый сигнал светофора. Это маневр стал неожиданностью для водителя Ситроена, который двигался по улице Горошникова. Он не успел затормозить и врезался в бок Субару. Случившееся можно отчётливо разглядеть на видео, снятое уличной камерой.
В этот же день в Башкирии другой житель Нижнего Тагила, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, попал в лобовую аварию.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей