В Нижнем Тагиле водитель иномарки попытался «проскочить» и попал в аварию (ВИДЕО)

Происшествие случилось ещё в середине недели, 10 декабря. Водитель Субару, поворачивая с проспекта Мира на улицу Горошникова, решил «проскочить» на мигающий зеленый сигнал светофора. Это маневр стал неожиданностью для водителя Ситроена, который двигался по улице Горошникова. Он не успел затормозить и врезался в бок Субару. Случившееся можно отчётливо разглядеть на видео, снятое уличной камерой.