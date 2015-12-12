Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Нижнем Тагиле водитель иномарки попытался «проскочить» и попал в аварию (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Нижнем Тагиле водитель иномарки попытался «проскочить» и попал в аварию (ВИДЕО)

12 декабря 2015, 17:00ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»