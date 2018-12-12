Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере в Краснотурьинске
Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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Ночью 12 декабря в противотуберкулезном диспансере Краснотурьинска возник пожар. Никто не пострадал.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера пожарной охраны в 3:40. На место происшествия выехали четыре огнеборца и одна единица техники.
Шесть пациентов и сотрудник медицинского учреждения эвакуировались самостоятельно до приезда МЧС. Во время пожара никто не пострадал.
Огонь был потушен в течение четырех минут. Очаг возгорания находился на одном из эвакуационных выходов, горела дверь. После того, как помещение было проветрено, пациенты вернулись в свои палаты, информирует «Областная газета».
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