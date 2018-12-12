Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере в Краснотурьинске

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера пожарной охраны в 3:40. На место происшествия выехали четыре огнеборца и одна единица техники.

Шесть пациентов и сотрудник медицинского учреждения эвакуировались самостоятельно до приезда МЧС. Во время пожара никто не пострадал.