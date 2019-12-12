Директор Свердловского театра музкомедии умер во время командировки в Москву
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: группа «Театр музкомедии»
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Сегодня, 12 декабря, во время рабочего визита в Москву скончался руководитель Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Директор музкомедии в недавнем времени отметил свой 70-летний юбилей. В театре причину его смерти не уточнили, однако заявили, что все произошло неожиданно, а Сафронов проблем со здоровьем не имел.
Михаил Сафронов родился в 1949 году в Ирбите. Был заслуженным работником культуры РФ и почетным гражданином Свердловской области. Руководителем театра стал в 1999 году. Он являлся продюсером таких постановок, как «Алые паруса», «Мертвые души», «Белая гвардия», «Декабристы».
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