На Урале мужчина осужден на 10,2 лет за смерть родного брата

В ходе заседания было доказано, что ночью 14 августа, находясь во дворе своего дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, по причине личной неприязни, нанес своему родному брату руками, а также металлическим ломом и деревянным черенком с металлическим наконечником, не менее 28 ударов по всему телу. От полученных травм брат подсудимого скончался.