На Урале мужчина осужден на 10,2 лет за смерть родного брата
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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Алапаевский городской суд осудил местного жителя на 10 лет и два месяца за убийство родного брата. Мужчина нанес ему более 28 ударов по голове и другим частям тела, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Уралец признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе заседания было доказано, что ночью 14 августа, находясь во дворе своего дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, по причине личной неприязни, нанес своему родному брату руками, а также металлическим ломом и деревянным черенком с металлическим наконечником, не менее 28 ударов по всему телу. От полученных травм брат подсудимого скончался.
Обвиняемый признал свою вину. Потерпевшим признан отец погибшего.
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