В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту травмы у школьника на физкультуре

Как уточнили в пресс-группе УМВД РФ, проверка началась после заявления от родителей мальчика. Травма произошла вчера, 11 декабря.

Ребенок получил травмы в результате игры, в которой участвовал добровольно,сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что травма у школьника не тяжелая — просто ушиб:

Медработник вызвала скорую помощь и оказала первую медицинскую помощь ученику. О случившимся администрация школы сообщила родителям мальчика, которые приехали в гимназию и сопроводили ребенка в больницу.

Однако, что конкретно произошло в спортзале в департаменте не уточнили. Между тем издание «Лампа» пишет, что ребенок травмировался из-за одноклассников:

Ребята взяли ребенка за ноги и руки и стали раскачивать. И, как это часто бывает, уронили его на пол. Школьник почувствовал резкую боль и не смог встать, ему вызвали скорую помощь.