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#300лет
В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту травмы у школьника на физкультуре
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту травмы у школьника на физкультуре

Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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