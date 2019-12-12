В Екатеринбурге восьмилетняя девочка сломала позвоночник в развлекательном центре
Вчера, 23:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге, в одном из развлекательных центров, восьмилетняя девочка скатилась с горки и сломала позвоночник, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает телеграм-канал «Лампа» со ссылкой на собственный источник, девочка находилась в развлекательном центре «Планета Игрик» вместе с семьей.
На одной из горок она неудачно скатилась вниз и сильно ударилась спиной. Скорая помощь доставила ее в больницу, где уже был установлен точный диагноз.
Полиция по факту происшествия проводит проверку.
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