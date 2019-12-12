В Екатеринбурге восьмилетняя девочка сломала позвоночник в развлекательном центре

Как сообщает телеграм-канал «Лампа» со ссылкой на собственный источник, девочка находилась в развлекательном центре «Планета Игрик» вместе с семьей.

На одной из горок она неудачно скатилась вниз и сильно ударилась спиной. Скорая помощь доставила ее в больницу, где уже был установлен точный диагноз.