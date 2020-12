У ТЦ «Мега» в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из покупателей

В Екатеринбурге, на входе в магазин «Икея» образовалась большая очередь из граждан, желающих совершить покупки на выходных.

Из-за «ковидных» ограничений екатеринбуржцы были вынуждены на улице дожидаться возможности попасть в магазин. В результате, очереди появились и на выходе из торгового центра. Для того, чтобы число посетителей не превышало то, что было определено Роспотребнадзором, людей запускали группами. Многие из них пожаловались, что не было разметок, помогающих соблюдать социальную дистанцию. Идеальные условия для распространения вируса,рассказала Е1 одна из свидетельниц происходящего. Данная мера — вынужденная, отметила администрация торгового центра. Предпринимается все необходимое для того, чтобы обезопасить покупателей от распространения COVID-19. Мы регулярно оповещаем посетителей о необходимости соблюдать социальную дистанцию, однако ответственность за использование средств индивидуальной защиты вне торгового центра лежит непосредственно на человеке,подчеркнули в «Меге». Напомним, 25 октября в Екатеринбурге эвакуировали торгово-развлекательный центр «Мега». Через систему громкоговорителей клиентов попросили выйти из здания и держаться на расстоянии. Из-за этого на выезде образовались пробки. В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «МЕГА»

