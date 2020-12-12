Умереть за «Икею»: в Екатеринбурге около ТЦ «Мега» выстроилась гигантская очередь

Умереть за «Икею»: в Екатеринбурге около ТЦ «Мега» выстроилась гигантская очередь

Вчера, 23:06ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице, у входа в магазин «Икея», собралась огромная очередь из желающих совершить покупки перед приближающимся новым годом.

В связи с ограничениями, принятыми из-за пандемии коронавируса, горожане дожидались на улице, пока им разрешат попасть в торговый центр. Как итог: очереди образовались и на выходе из магазина.

Чтобы соблюдать требование Роспотребнадзора о числе посетителей, людей запускали группами. Многие посетители отметили, что в очереди не было разметок для соблюдения социальной дистанции, поэтому получились «идеальные условия для распространения вируса», сообщает Е1.

Данная мера — вынужденная, подчеркнула администрация торгового центра. Для того, чтобы защитить покупателей от распространения COVID-19, соблюдаются все необходимые меры.

На каждом входе установлены коммуникации о масочном режиме и необходимости соблюдения социальной дистанции. Служба охраны проверяет на входах наличие средств индивидуальной защиты у гостей,рассказали в «Меге».

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