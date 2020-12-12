В Екатеринбурге 54 пожарных устраняют последствия возгорания склада с утеплителем

В Екатеринбурге 54 пожарных устраняют последствия возгорания склада с утеплителем

Сегодня, 12:13ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге загорелся склад с утеплителем. Для тушения привлекли 54 спасателя и 15 автомобилей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил 12 декабря в 09.26. Горел пристрой склада в промзоне на улице Городская. Огонь быстро распространился внутри помещения.

Ликвидация огня была усложнена задымлением. Внутри помещения работали сотрудники газодымозащитной службы.

В момент инцидента в помещении не было людей. В 11.02 пожарные ликвидировали открытое горение. Ведется разборка и проливка сгоревших конструкций.

На месте развернут штаб пожаротушения. Контроль за состоянием воздуха производится специалистами инженерно-химической лаборатории. На текущий момент ПДК вредных веществ не превышает норму.

Напомним, 9 декабря в районе новой площадки «СМАКа» в Кольцово загорелись строительные вагоны. В ликвидации возгорания принимали участие пять единиц спецтехники, а также 15 человек личного состава. Пожар был устранен в течение пяти минут.

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