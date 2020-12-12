В Нижнем Тагиле провалившегося под лед мальчика пришлось спасать полицейским

В Нижнем Тагиле провалившегося под лед мальчика пришлось спасать полицейским

Сегодня, 16:55ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик провалился под лед. Его вытащили из воды сотрудники полиции.

Инцидент произошел 10 декабря на реке Тагил у парка «Народный». Проходивший мимо наряд полиции заметил детей, играющих на льду. Стражи порядка спустились к ребятам, чтобы сопроводить их на берег и в этот момент один из парней провалился по пояс, пишет ИА «Все новости».

Правоохранители отвели ребенка в отдел полиции, где отогрели его и вызвали родителей. Отмечается, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Напомним, это уже не первый инцидент, когда дети выходят на лед в данном месте. 23 ноября ребята бегали и прыгали по льду у парка. На замечания взрослых они не реагировали. Были вызваны спасатели, но к моменту их приезда молодежь уже ретировалась.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
рекамальчикпаркледпровалНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы