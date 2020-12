В Нижнем Тагиле провалившегося под лед мальчика пришлось спасать полицейским

В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик провалился под лед. Его вытащили из воды сотрудники полиции.

Инцидент произошел 10 декабря на реке Тагил у парка «Народный». Проходивший мимо наряд полиции заметил детей, играющих на льду. Стражи порядка спустились к ребятам, чтобы сопроводить их на берег и в этот момент один из парней провалился по пояс, пишет ИА «Все новости». Правоохранители отвели ребенка в отдел полиции, где отогрели его и вызвали родителей. Отмечается, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Напомним, это уже не первый инцидент, когда дети выходят на лед в данном месте. 23 ноября ребята бегали и прыгали по льду у парка. На замечания взрослых они не реагировали. Были вызваны спасатели, но к моменту их приезда молодежь уже ретировалась. Приезжали спасатели: дети бегали по кромке льда реки Тагил в парке «Народный»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter