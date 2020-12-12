В реанимации свердловской больницы за сутки умерли 14 человек

По информации инсайдера в Минздраве Свердловской области, бывшее хирургическое отделение ГБ № 2 используется для временного содержания пациентов, у которых подозрение на COVID-19, пишет Ура.ру.
Главврач медицинского учреждения опроверг факт смерти 14 человек.
Пациенты умирают, но таких цифр нет. По всем вопросам следует обращаться в министерство здравоохранения, сказал главный врач городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев.
В оперативном штабе Свердловской области сообщили, что ведут статистику только «ковидной» смертности.
Министр здравоохранения региона Андрей Карлов отказался комментировать ситуацию.
Один из врачей больницы рассказал, что многие доктора сами болеют и лежат в реанимации на ИВЛ.
Напомним, свердловский эксперт рассказал, что за первые 10 дней декабря от коронавируса умерло больше пациентов, чем за первые три месяца пандемии.