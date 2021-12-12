Два грузовика врезались лоб в лоб на свердловской трассе

Предварительная информация гласит, что 52-летний мужчина, сидевший за рулем IVECO, нарушил знак о встречном движение и не предоставил преимущество другому грузовику, управляемому 43-летним водителем, сообщает Е1 со ссылкой на свердловское ГИБДД. После этого и случилось столкновение лоб в лоб.