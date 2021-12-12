Два грузовика врезались лоб в лоб на свердловской трассе

Два грузовика врезались лоб в лоб на свердловской трассе
Два грузовика врезались лоб в лоб на свердловской трассе
Вчера, 21:31ПроисшествияФото: E1.RU
Два большегруза — IVECO и МAN — 12 декабря столкнулись на трассе между Серовом и Сосьвой. Водители получили тяжелые травмы.

По словам очевидца происходящего, на место происшествия прибыло несколько машин скорой медицинской помощи. В МЧС сообщили, что спасатели смоги достать одного их мужчин из кабинки транспорта.

Предварительная информация гласит, что 52-летний мужчина, сидевший за рулем IVECO, нарушил знак о встречном движение и не предоставил преимущество другому грузовику, управляемому 43-летним водителем, сообщает Е1 со ссылкой на свердловское ГИБДД. После этого и случилось столкновение лоб в лоб.

Отмечается, что оба водителя имели большой опыт вождения: 33 года и 25 лет соответственно. Также в месте ДТП обнаружено неудовлетворительное состоянии проезжей части. Дорожникам выдано предписание.

Напомним, под Нижним Тагилом 71-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. Пенсионера госпитализировали с многочисленными травмами.

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