В больнице скончалась пострадавшая в ДТП под Алапаевском мама полугодовалой малышки

В больнице скончалась пострадавшая в ДТП под Алапаевском мама полугодовалой малышки
В больнице скончалась пострадавшая в ДТП под Алапаевском мама полугодовалой малышки
Сегодня, 14:00ПроисшествияФото: 1MI
В больнице умерла женщина, которая пострадала в лобовом ДТП под Алапаевском и была госпитализирована в тяжелом состоянии. У свердловчанки осталась 6-месячная дочь.

Различные травмы в лобовом столкновении автомобилей получили четыре человека, не пострадала только виновница аварии — 21-летняя водитель Mitsubishi, которая влетела в Volkswagen.

Водитель немецкой иномарки получил перелом бедра, пассажирка — травмы живота и головы, от которых умерла спустя несколько дней. Ее полугодовалую дочь спасло автокресло, у девочки незначительные повреждения.

У пассажирки Mitsubishi врачи отмечают амнезию, ей было наложено восемь швов на голову, пишет Е1.

Напомним, авария произошла под Алапаевском 7 декабря. Водитель японской иномарки рассказала, что ее ослепил свет фар, поэтому она потеряла управление и вылетела на встречку.

Сюжеты:
Алапаевск
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