По факту заболевания 20 школьников в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Ход и результаты проверки взял на контроль заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся как руководством школы, так и сотрудниками Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая №38», отвечающего за организацию питания в школе в соответствии с муниципальным контрактом.

Установлено, что к приготовлению пищи для детей были допущены пять сотрудников столовой, являющихся носителями острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Кроме того, в отсутствие должного контроля со стороны руководства школы на пищеблоке школы нарушались правила хранения продуктов питания, приготовления пищи и обработки кухонной посуды. Для питьевого водоснабжения учащихся использовался ржавый бак.

По результатам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

В отношении ЕМУП «Школьно-базовая столовая №38» и заведующей производством возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Руководству управления образования администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга и предприятия «Школьно-базовая столовая №38» внесены представления об устранении нарушений закона.

В настоящее время все заболевшие учащиеся приступили к обучению.