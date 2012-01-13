Стали известны подробности ДТП, в которое попал топ-менеджер УВЗ

Как сообщает сайт vmagnitogorske.ru, грузовик в темноте выезжал с второстепеннойдороги. В этот момент по главной дороге Audi А8 с Владимиром Шмаковымсовершала обгон попутно двигающегося автомобиля. Погодные условия,темное время суток, отсутствие боковых габаритов на грузовике и высокаяскорость Audi стали причиной того, что легковой автомобиль буквальнопротаранил грузовик.

Комментаторы произошедшего склонны видеть в аварии вину водителягрузовика, не убедившегося в безопасности маневра при выезде на главнуюдорогу со второстепенной.

Одновременно сообщается, что в Audi А8 помимо Владимира Шмакова иводителя находился охранник топ-менеджера. Он сидел рядом с водителем, за ним на заднем сидении ехал Шмаков. Есть предположение, чтоохранник, получивший тяжелейшие травмы, смягчил удар, полученный заместителем гендиректора УВЗ.

Сейчас Владимир Шмаков и его охранник находятся в больнице.