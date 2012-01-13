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Стали известны подробности ДТП, в которое попал топ-менеджер УВЗ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стали известны подробности ДТП, в которое попал топ-менеджер УВЗ

13 января 2012, 13:42Происшествия
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