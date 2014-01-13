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В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле была сбита женщина вне пешеходного перехода (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле была сбита женщина вне пешеходного перехода (ФОТО)

13 января 2014, 12:20Происшествия
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