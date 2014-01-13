В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле была сбита женщина вне пешеходного перехода (ФОТО)
В минувшие выходные на дорогах Нижнего Тагила произошло одно дорожно-транспортное происшествие. Случилось это в Дзержинском районе, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
10 января в 18:25 водитель «Chery Tigo», мужчина 1959 года рождения, ехал со стороны проспекта Вагоностроителей в сторону улицы Коминтерна. У дома №44 он допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавшая, женщина 1947 года рождения, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и обширной ушибленной гематомой головы была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Центральной городской больницы №1.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
Отделение ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особенно в переходный период, когда температура воздуха колеблется в районе 0 градусов и переход от отрицательных температур к положительным, практически не заметен.
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