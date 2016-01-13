Погибшим на перевале Дятлова оказался 50-летний турист-одиночка

Личность мужчины, тело которого нашли на перевале Дятлова, установлена.

Как сообщил ТАСС директор «Фонда памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич, погибшим оказался 50-летний турист-одиночка. В начале текущего года он отправился на перевал в составе туристической группы, но добравшись до местности, пожелал продолжить путешествие самостоятельно.

Что стало причиной смерти, предстоит выяснить следователям. По версии руководителя Фонда, мужчина мог быть не готов физически к прохождению маршрута.

Туриста-одиночку 50 лет доставили на снегоходе и оставили там. Сами понимаете, что в 50 лет здоровье уже не то, всякое могло случиться пояснил Юрий Кунцевич.

Спасатели сообщили, что операция по поиску тела займет порядка 6 дней. Осложняют розыск плохие погодные условия.