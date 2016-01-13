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Погибшим на перевале Дятлова оказался 50-летний турист-одиночка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Погибшим на перевале Дятлова оказался 50-летний турист-одиночка

13 января 2016, 13:05ПроисшествияMaurice
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