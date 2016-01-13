В Екатеринбурге возле ТЦ Дирижабль произошла массовая драка со стрельбой

Массовые разборки неизвестные устроили накануне вечером. Потасовка произошла возле торгового центра Дирижабль.

Вся парковка была забита крепкими и видно что тренированными молодыми людьми, - рассказывает очевидец Игорь Конаков. - Человек 100. Пока грел машину, подходили и подходили. Группами, человек по 5-10. А что бы на этом месте не парковались въезд на служебную парковку загородили джипом Лексус.

После этого началась массовая драка со стрельбой, во время которой толпа устроила погоню за несколькими мужчинами. Одного из них доставили после ЧП в больницу.