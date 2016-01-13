В Екатеринбурге возле ТЦ Дирижабль произошла массовая драка со стрельбой
В потасовке участвовали несколько десятков человек.
Массовые разборки неизвестные устроили накануне вечером. Потасовка произошла возле торгового центра Дирижабль.
Вся парковка была забита крепкими и видно что тренированными молодыми людьми, - рассказывает очевидец Игорь Конаков. - Человек 100. Пока грел машину, подходили и подходили. Группами, человек по 5-10. А что бы на этом месте не парковались въезд на служебную парковку загородили джипом Лексус.
После этого началась массовая драка со стрельбой, во время которой толпа устроила погоню за несколькими мужчинами. Одного из них доставили после ЧП в больницу.
Сообщение о драке с участием около 15 человек с применением огнестрельного или травматического оружия поступило в полицию Екатеринбурга в 19:43, - рассказывает замруководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Нина Пелевина. - В течение пяти минут по указанному адресу прибыли наряды полиции. Но никого из участников конфликта на месте уже не было, за исключением одного гражданина. Предположительно, пострадавшего.