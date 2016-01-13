В екатеринбургском магазине в руках у покупательницы загорелся фен (ВИДЕО)

Бракованный фен чуть было не стал причиной пожара в одном из магазинов бытовой техники. Камеры видеонаблюдения засняли инцидент в торговой точке на Космонавтов. На записи видно, что девушка вместе с подругой решила проверить работоспособность купленного ею фена «Ролсен».

Однако вместо горячего воздуха из сопел фена показалось пламя – его высота достигала 30 сантиметров. Девушка не испугалась и не бросила агрегат на пол, что неминуемо привело бы к пожару, а продолжала его держать в руках, словно факел. Буквально через 10 секунд к девушке подбежал консультант и потушил огонь.

Действительно, такое происшествие случилось в магазине «Технопоинт» на Уралмаше. Консультант быстро сориентировался. Судя по всему, это заводской брак – фен мы уже отправили производителю рассказали E1.RU в торговой сети.