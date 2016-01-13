В Нижнем Тагиле женщину с ребёнком облил кислотой молодой мужчина: его ищет полиция (ФОТО)

Тагильчанка не знает, что послужило причиной нападения. Примерно в половине девятого утра она отводила семилетнюю дочку в школу. На улице Жуковского, около жилого дома, тагильчанка заметила сидящего на корточках мужчину с капюшоном на голове, но не придала этому большого значения и не изменила путь. Когда женщина с ребёнком поравнялись с мужчиной, он резко вскочил и сделал резкое движение в их сторону, выплёскивая из емкости какую-то жидкость, после чего убежал. Женщина успела прикрыть ребёнка. Сразу после этого она почувствовала жжение на лице и голове, куда попала жидкость. Дочке досталось меньше, лишь несколько капель попало на нос.

Пострадавшая пыталась стереть жидкость с помощью снега, пока её не пригласила к себе домой другая женщина, которая стала свидетельницей случившегося. Там пострадавшая смыла под краном кислоту и вызвала скорую помощь и полицию.

Обливание женщин кислотой порой происходит на Ближнем востоке. Там женщин обливают кислотой отвергнутые ими мужчины. Вряд ли в Нижнем Тагиле имел место подобный случай, скорее всего, имеет место злонамеренное хулиганство или, быть может, попытка мести за что-либо. Сама пострадавшая говорит, что напавший на неё мужчина ей незнаком, но судя по энергичности движений, он довольно молод. Свидетельница считает, что нападавшему около 30 лет.

В пресс-службе МВД редакции TagilCity.ru сообщили, что сейчас ведутся усиленные поиски нападавшего:

Было темно. Все, что сказала потерпевшая, это то, что мужчина был одёт во всё темное, на голове капюшон. Свидетельнице кажется, что мужчине где-то 30 лет. Проверка проводится в отделе полиции № 18. Заявление, конечно же, было принято. По данному факту проводится проверка. Мы принимаем все меры к установлению личности неизвестного злоумышленника рассказала Элина Балуца, руководитель пресс-группы МВД.