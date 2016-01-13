В Североуральске нарушение правил газовой безопасности привело к пожару

Это приводит к пожарам и взрывам, нередко гибнут люди. К счастью пожар, произошедший в ночь на 13 января 2016 года в Североуральске, обошелся без человеческих жертв. Возгорание случилось в квартире 5-этажного дома №1 в переулке Школьном. Пожар возник в результате нарушения правил пользования газом – хозяйка одной из квартир обогревала свое жилье с помощью газовой плиты.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 12 человек, в том числе 2 детей.

Группа компаний «ГАЗЭКС» напоминает жителям региона, что нельзя оставлять работающие газовые плиты без присмотра, запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений. При включенном газе в воздух поступают продукты горения – окись углерода, сернистые соединения и другие побочные продукты, которые вредны для человека при длительном воздействии. Более того, оставленный без присмотра открытый огонь повышает риск возникновения пожара. Если же из-за сквозняка потухнут горящие конфорки, в квартиру начнет поступать газ, а при утечке газа в помещении образуется взрывоопасная смесь.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, открыть окна и двери, незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильных. Не зажигать огонь, не курить, не включать электрические приборы, не пользоваться электрозвонками.