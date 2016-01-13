В Свердловской области два полицейских автомобиля почти синхронно попали в ДТП (ФОТО)

В поселке Березовский в 9:55 потерял управление и выехал на встречную полосу «ВАЗ-21099», которым управлял 27-летний водитель. Там он столкнулся с автомобилем УАЗ, двигающемся в обратном направлении. В результате аварии пострадала сотрудница ОМВД России, бывшая пассажиркой «УАЗа». Несмотря на полученное сотрясение головного мозга, она отказалась от госпитализации. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

Значительно меньше повезло водителю «ВАЗа». Кроме сотрясения мозга, он сломал нос и палец на ноге, а также получил разнообразные ушибы. С этими травмами он был отправлен в больницу.

Практически в это же время на Серовском тракте стал участником ДТП автомобиль ДПС. Он приехал на 87 километр автодороги для того, чтобы оформить случившееся здесь ранее ДТП. Так получилось, что в 10:00 мимо проезжал «Chevrolet Aveo», 28-летний водитель которого внезапно потерял управление.

Его машина съехала с дороги и врезалась в стоящий на обочине дороги полицейский автомобиль, толкнув его на стоящий чуть далее грузовичок «Hyindai». В этом ДТП пострадала женщина 1987 года рождения. Она сидела на заднем сидении патрульной машины и давала объяснения по поводу случившейся ранее аварии.

В Нижнем Тагиле ДТП с участием полицейского последний раз было зафиксировано ещё в ноябре. Тогда никто не пострадал.