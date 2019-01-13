Два человека погибли при столкновении грузовика и Lada на трассе Пермь - Екатеринбург
Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 января в вечернее время на 227-м километре трассы Пермь - Екатеринбург произошло столкновение грузовика и автомобиля Lada Granta.
Сюжеты: Екатеринбург
В результате ДТП чего два человека погибли, еще два находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали спасатели.
Возможной причиной столкновения автомобилей могла стать мокрая дорога из-за обработки реагентами.
Официального комментария по поводу происшествия от ГИБДД Свердловской области пока нет, пишет E1.ru.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей