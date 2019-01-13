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Два человека погибли при столкновении грузовика и Lada на трассе Пермь - Екатеринбург
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека погибли при столкновении грузовика и Lada на трассе Пермь - Екатеринбург

Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: Е1.ru
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