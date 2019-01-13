Эвакуировались 30 человек: на ЖБИ в Екатеринбурге горело подсобное помещение цеха
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге на ул. 40 лет ВЛКСМ утром произошел пожар в одом из подсобных помещений цеха по производству арматуры.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге 13 января утром произошло возгорание в одном из подсобных помещений цеха по производству арматуры. Сообщение о пожаре поступило в 8.16 утра, по местному времени.
На место происшествия выехали 4 единицы пожарной техники. Работники цеха самостоятельно покинули цех до прибытия пожарных.
Площадь возгорания составила 12 кв.м. Пожар потушен, пострадавших нет. Из цеха пожарные вынесли 2 газовых баллона. Причина пожара устанавливается, информирует ГУ МЧС по Свердловской области.
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