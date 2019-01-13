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Эвакуировались 30 человек: на ЖБИ в Екатеринбурге горело подсобное помещение цеха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эвакуировались 30 человек: на ЖБИ в Екатеринбурге горело подсобное помещение цеха

Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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