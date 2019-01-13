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Перепутал машину с лосем: охотник в Свердловской области по ошибке убил егеря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перепутал машину с лосем: охотник в Свердловской области по ошибке убил егеря

Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: https://pixabay.com
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