Перепутал машину с лосем: охотник в Свердловской области по ошибке убил егеря

53-летний охотник, стоя в засаде, принял машину егеря-загонщика за лося и выстрелил. В итоге мужчина попал в 66-летнего егеря, который от ранения скончался, рассказали в СКР.

Также в ведомстве отметили, что охота производилась на законных основаниях и охотник полностью признал свою вину.

Личности всех участников установлены «по горячим следам». Орудие преступления изъято — это зарегистрированный охотничий карабин «лось», калибра 7,62 миллиметра,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.