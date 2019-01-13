Перепутал машину с лосем: охотник в Свердловской области по ошибке убил егеря
Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: https://pixabay.com
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11 января в Сухоложском районе Свердловской области охотник по ошибке застелил егеря, приняв его машину за лося.
53-летний охотник, стоя в засаде, принял машину егеря-загонщика за лося и выстрелил. В итоге мужчина попал в 66-летнего егеря, который от ранения скончался, рассказали в СКР.
Также в ведомстве отметили, что охота производилась на законных основаниях и охотник полностью признал свою вину.
Личности всех участников установлены «по горячим следам». Орудие преступления изъято — это зарегистрированный охотничий карабин «лось», калибра 7,62 миллиметра,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По факту происшествия возбуждено дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Ura.ru.
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