Содрал шкуру и обезглавил: растерзавший собаку живодер разыскивается в Новоуральске

Жители дома на улице Садовая, 12 в Новоуральске обнаружили возле контейнерной площадки пакет, в котором находился обезображенный труп собаки. Некто содрал с нее шкуру и обезглавил.

По словам местных жителей, которые наткнулись на пакет, они видели, как какой-то мужчина пытался поместить сверток в контейнер, однако не смог этого сделать из-за больших размеров пакета. Мужчина решил оставить то, что собирался выбросить, прямо возле баков.

После того, как неизвестный ушел, жильцы заглянули в пакет и, обнаружив труп собаки, сообщили в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия и занимаются розыском живодера. По факту убийства собаки может быть возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ, тогда преступнику будет грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, решения о возбуждении уголовного дела будет принято в течение нескольких дней.