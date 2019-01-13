Содрал шкуру и обезглавил: растерзавший собаку живодер разыскивается в Новоуральске
В Новоуральске разыскивается живодер, который обезглавил и содрал шкуру с собаки.
Жители дома на улице Садовая, 12 в Новоуральске обнаружили возле контейнерной площадки пакет, в котором находился обезображенный труп собаки. Некто содрал с нее шкуру и обезглавил.
По словам местных жителей, которые наткнулись на пакет, они видели, как какой-то мужчина пытался поместить сверток в контейнер, однако не смог этого сделать из-за больших размеров пакета. Мужчина решил оставить то, что собирался выбросить, прямо возле баков.
После того, как неизвестный ушел, жильцы заглянули в пакет и, обнаружив труп собаки, сообщили в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия и занимаются розыском живодера. По факту убийства собаки может быть возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ, тогда преступнику будет грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, решения о возбуждении уголовного дела будет принято в течение нескольких дней.
По словам жителей дома на улице Садовая ,12 труп собаки пролежал возле контейнерной площадки еще несколько дней. Коммунальщики оставили его по неизвестным причинам, сообщает ИА «Уральский меридиан».
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