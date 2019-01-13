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Содрал шкуру и обезглавил: растерзавший собаку живодер разыскивается в Новоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Zhivoder obezglavil sobaku 1000x667

Содрал шкуру и обезглавил: растерзавший собаку живодер разыскивается в Новоуральске

Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: ИА «Уральский меридиан»
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