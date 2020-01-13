Полиция Нижнего Тагила передаст в СК дело мальчика, которому прострелили голову

После медицинского заключения статья 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая была возбуждена изначально, будет переквалифицирована в статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и дело будет передано по подведомственности в Следственный комитет», пояснили изданию в полиции.

Происшествие произошло пятого августа. В тот день, нетрезвый мужчина стрелял по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль случайно попала в голову семилетнего мальчика. Он был доставлен в Екатеринбург, где несколько месяцев провел в коме. За это время ему было проведено десять операций на головном мозге, но врачам не удалось извлечь пулю. Врачи не давали прогнозов по поводу того, сколько мальчик будет жить с такой травмой. 12 января 2020 года Егор скончался не приходя в сознание.