Следственный комитет завел уголовное дело на полицейских задержавших Ивана Голунова

Дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Самому Голунову за некоторое время до этого было отказано в возбуждении дела. Он обращался в суд с иском, но ему там также отказали.

Во время пресс-конференции президент Владимир Путин по делу Голунова заявил, что пять сотрудников МВД были уволены из органов и в отношении них заведены уголовные дела. Журналист также приложил к посту фото постановления, где видно, что оно было составлено 18 декабря — за сутки до проведения пресс-конференции.

Письмо-уведомление о возбуждении уголовного дела Фото: Телеграм-канал "Голунов"