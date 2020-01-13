Следственный комитет завел уголовное дело на полицейских задержавших Ивана Голунова
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые задержали журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом рассказал сам журналист в своем телеграм-канале.
Дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Самому Голунову за некоторое время до этого было отказано в возбуждении дела. Он обращался в суд с иском, но ему там также отказали.
Во время пресс-конференции президент Владимир Путин по делу Голунова заявил, что пять сотрудников МВД были уволены из органов и в отношении них заведены уголовные дела. Журналист также приложил к посту фото постановления, где видно, что оно было составлено 18 декабря — за сутки до проведения пресс-конференции.
Иван Голунов был задержан в Москве шестого июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, якобы у журналиста при себе были свертки с белым веществом. История вызвала общественный резонанс. По всей стране проводились компании в поддержку Голунова, а оперативники не смогли предъявить доказательства вины. 11 июня уголовное преследование прекратили. Сам журналист заявил, что наркотики были подброшены.