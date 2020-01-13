У СК появились доказательства коррупционного происхождения денег у Захарченко

Он пояснил, что несмотря на вынесенный приговор, преступления расследуются. В частности, следователи выясняют, откуда была получена сумма в восемь миллиардов рублей, найденная в квартире.

Краснов заявил, что полученные доказательства указывают на то, что средства были получены в виде взяток. В частности, деньги поступали ежемесячно в качестве платы за покровительство в коммерческой деятельности группы компаний.

Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 году за взяточничество. Дело получило резонанс после того, как в его квартире было обнаружено более восьми миллиардов рублей в разных валютах. Объяснить происхождение средств экс-полковник МВД не смог. Их изъяли в казну государства. Захарченко был осужден на 12,5 лет. В середине ноября его направили в Мордовию отбывать наказание.